Órgãos Regionais da JSD/Açores reúnem-se na Terceira

Os dois órgãos regionais vão também fazer o balanço do atual mandato e analisar a situação política regional. Entre as duas reuniões, o presidente da JSD/Açores, Flávio Soares, participará em iniciativas locais com a JSD/Terceira, e ainda na gala solidária da estrutura, adianta comunicado.





Esta sexta feira, na Praia da Vitória, a atual Comissão Política Regional reúne-se pela última vez, sendo que no dia seguinte (sábado, 8), é a vez do Conselho Regional, em Angra do Heroísmo, no seu último ato, agendar o XX Congresso Regional.







Na preparação de mais uma visita oficial, Flávio Soares, destacou o simbolismo desta deslocação, a última a ser realizada pela atual CPR, como "a aplicação prática da política de proximidade e da coesão interna, que foram bandeiras da nossa candidatura ao mandato que agora termina", disse citado em nota de imprensa.







O presidente da JSD/Açores referiu igualmente "as múltiplas iniciativas que foram realizadas por todas as ilhas, incluindo as reuniões de órgãos regionais descentralizadas da sede regional, o que aproximou ainda mais as diversas estruturas", concluiu.