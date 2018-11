"Organizações de produtores têm sido parceiras proativas do Governo dos Açores no desenvolvimento da agricultura"

“Temos a consciência de que será mais fácil ultrapassarmos os desafios que teremos que vencer se continuarmos a trabalhar em união de esforços. O percurso que a agricultura fez nos Açores nas últimas décadas é um fator de esperança e de inspiração para continuarmos a ter sucesso no futuro", salientou João Ponte, que falava nas comemorações do 40.º aniversário da Associação de Agricultores da Ilha do Faial.







O governante, citado em nota do Gacs, apontou como exemplo o empenho na recuperação da rede de caminhos agrícolas, no reforço do abastecimento de água às explorações, na melhoria da rede regional de abate, em dotar a Região de modernas indústrias agroalimentares, no melhoramento genético do efetivo pecuário e, sobretudo, na melhoria do rendimento de todos os agentes envolvidos.







Para João Ponte, o percurso feito deve servir de estímulo aos que trabalham para o desenvolvimento da economia do Faial, “seja na agricultura, na transformação dos produtos ligados a este setor ou nas diferentes áreas comerciais, estejam elas próximas ou distantes da agropecuária, sendo que o importante é dinamizar negócios, gerar emprego e criar riqueza”.







O titular da pasta da Agricultura afirmou ainda que o Faial produz produtos lácteos de qualidade, que conseguem fidelizar os consumidores e que têm já uma boa presença em alguns segmentos de mercado, mas é preciso lançar mão de todos os mecanismos à disposição para valorizar mais esta qualidade.







No setor da carne, refere a mesma nota, todo o investimento realizado na modernização da rede regional de abate e na sua certificação é um exemplo concreto da “revolução tranquila e estratégica que está em curso” e que tem permitido “dar melhores condições ao crescimento que esta fileira tem registado na Região, e também no Faial”.







“Nos primeiros 10 meses deste ano, verificou-se um crescimento de 11% na comercialização da carne de bovino. Se olharmos à exportação, o crescimento foi superior a 50%”, adiantou João Ponte, alegando que, apesar destes bons indicadores, há desafios a vencer, como seja “promover a passagem da expedição em carcaças para carne embalada e em formato final de consumo, estimular a organização da promoção, aproximando-a o mais possível do mercado e reduzindo segmentos na cadeia comercial”.







Por outro lado, o secretário regional salientou o bom aproveitamento dos fundos comunitários que tem sido feito nos Açores, revelando que, até outubro, a taxa de execução do PRORURAL+ atingiu 53% e a taxa de compromisso 81%, números que “espelham bem a grande adesão por parte dos agricultores e da agroindústria, que é sinal de grande confiança na agricultura”.







Relativamente à proposta de Plano para 2019, que surge depois de um ano de crescimento e de recuperação de rendimento, João Ponte assegurou que contempla investimentos importantes para o Faial.







Desde logo, no Perímetro de Ordenamento Agrário dos Cedros/Salão, a beneficiação do caminho da Fligueira, um investimento superior a 200 mil euros, ou a execução da rede de abastecimento de água da Lombega à Ribeira do Cabo, em parceria com a Câmara Municipal da Horta.







Está igualmente prevista para o próximo ano a reabilitação do Solar e da Ermida da Quinta de São Lourenço, um investimento de 450 mil euros, que “permitirá disponibilizar aos Faialenses um património com história e de interesse arquitetónico”.