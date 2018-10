Ordem satisfeita com contratação de enfermeiros para hospitais dos Açores

A Ordem dos Enfermeiros nos Açores manifestou-se satisfeita com o anúncio pelo presidente do Governo regional da contratação até final do ano de cerca de 140 profissionais de saúde, o que permitirá "atenuar défices estruturais".

“Esta é uma importante notícia para todo o setor da saúde na região. Trata-se da maior contratação de enfermeiros, de uma só vez, nos últimos quatro anos, sendo justo reconhecer o esforço do executivo açoriano com este anúncio”, considerou o presidente do conselho diretivo regional da Ordem, Luís Furtado.

Citado numa nota de imprensa enviada às redações, o responsável destacou que “esta contratação ao nível dos três hospitais da região permitirá, por um lado, atenuar os défices estruturais existentes e, por outro, permitir o ingresso na carreira a um importante número de enfermeiros”.

O chefe do executivo açoriano, o socialista Vasco Cordeiro, anunciou na semana passada, no âmbito das jornadas parlamentares do PS/Açores, que até ao final do ano serão contratados cerca 140 profissionais de saúde para os hospitais da região.

Segundo o presidente do conselho diretivo regional, as contratações agora anunciadas fazem parte de "uma das reivindicações mais importantes e antigas" da Ordem dos Enfermeiros.

"Desde há vários anos a esta parte que temos insistido junto da tutela para o necessário cumprimento dos requisitos da dotação segura de enfermeiros nas várias instituições e, assim, assegurar que os nossos cidadãos teriam acesso às melhores condições de saúde possíveis, naquilo que aos cuidados de enfermagem diz respeito. Nem tudo está resolvido, mas estas contratações constituem-se claramente como um grande passo dado nesse sentido", referiu.

A Ordem lembra que "já este ano, um despacho do vice-presidente do Governo dos Açores determinava a contratação de 40 enfermeiros" para as unidades de saúde da região, elevando para aproximadamente 120 contratações o total previsto para o corrente ano".

"Este é um claro exemplo de que se trabalharmos juntos, alcançamos mais facilmente os resultados que todos pretendemos. Lembro que, em 2015, assinamos com a Secretaria Regional da Saúde um acordo de cooperação relativo à dotação segura de enfermeiros nos Açores. Esse acordo permitiu que se fizesse um levantamento exaustivo e que se passasse efetivamente a conhecer as reais necessidades das nossas instituições", sustentou Luís Furtado.