Ordem dos Psicólogos promove congresso a partir de amanhã

A Delegação Regional dos Açores, em parceria com a Direção Nacional da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), organiza de 24 a 26 de outubro, no Teatro Micaelense, o OPP Açores II Congresso Regional, com o tema “Refletir o presente; Projetar o futuro”.

Segundo Maria da Luz Melo, presidente da Delegação Regional da OPP, o objetivo deste congresso, aberto ao público em geral, “é refletir sobre as problemáticas com maior prevalência e incidência na Região Autónoma dos Açores”.

“Nós os psicólogos trabalhamos em diferentes áreas, e por isso vamos ter temáticas relacionadas com a saúde, com a intervenção comunitária, com a educação (áreas grandes de intervenção da Psicologia e que constituem os colégios de especialidade). E ainda outras áreas mais específicas, como intervenção de crise em catástrofes, psicologia do ambiente, psicologia do desporto (onde cada vez mais recebemos solicitações)”, adianta Maria da Luz Melo.



“Teremos pessoas de vários setores e de várias áreas profissionais – ao todo vamos ter 38 profissões diferentes que vão estar essencialmente a debater em painéis, com psicólogos e especialistas na área, as problemáticas que identificamos”, explica.

E está ainda prevista a participação de “outras pessoas, pela sua qualidade de pensamento crítico, como é o caso do Professor Laborinho Lúcio que é convidado a refletir sobre a problemática das crianças de hoje e que desafios terão no futuro”, adiantou Maria da Luz Melo.

São esperados mais de 300 participantes, e o programa prevê mais de 80 comunicações, ao longo de três dias, estando prevista a presença da American Psychological Association.

O programa completo pode ser encontrado em https://www.eventos.ordemdospsicologos.pt/product/ii-congresso-dos-psicologos-dos-acores/. ♦