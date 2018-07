Ordem dos Médicos denuncia falta de enfermeiros no maior hospital dos Açores

As mais lidas

Os social-democratas referem ainda que seria necessário um investimento de apenas 200 mil euros para equipamentos e sugerem, em termos de recursos humanos, que sejam feitos contratos de prestações de serviços com "jovens médicos" ou "médicos reformados".

Segundo o PSD/Açores, a reabertura das salas de cirurgia nos dois centros de saúde da ilha de São Miguel poderia fazer face "ao número crescente de inscritos para pequena cirurgia ao longo dos últimos meses", sendo que, no final de maio, eram cerca de 1.500 os inscritos.

"Se em relação às cirurgias mais complexas não podemos retirá-las da sua efetuação dentro do hospital, as pequenas cirurgias seriam perfeitamente exequíveis fora dessa realidade", lembrou.

Isabel Cássio recorda que essa medida poderá reduzir a lista de espera cirúrgica do maior hospital dos Açores.

"Aquilo que a Ordem dos Médicos defende sempre são os cuidados de proximidade dos doentes e a descentralização, evitando a entrada dentro do hospital que se deve reservar para situações mais graves e de procedimentos agudos. Nesse contexto, parece-nos perfeitamente exequível que as pequenas cirurgias, e estamos a falar de cirurgias que devem ser feitas por cirurgiões, mas que não precisam da presença de um anestesiologista, possam ser feitas em unidades de saúde que tenham condições para tal", afirmou.

Acerca da proposta do PSD/Açores, que visa a reabertura das salas de pequena cirurgia nos centros de saúde de Ponta Delgada e Ribeira Grande, após seis anos de interregno, a presidente do Conselho Médico da Ordem dos Médicos nos Açores diz que pode ser uma boa solução para "doentes" e para salvaguardar "recursos de enfermagem para o bloco central, tão necessários".

Isabel Cássio sugere que sejam contratados enfermeiros recém-licenciados para "substituir enfermeiros noutras áreas" do HDES, de forma a que os enfermeiros mais experientes possam ser transferidos para o Bloco Operatório para poderem fazer uma formação que "demorar entre seis meses a um ano".

"Não há falta de enfermeiros no mercado para serem contratados e aproveito a oportunidade para fazer esse apelo: eu sei que cancelar salas de bloco operatório por falta de anestesiologistas é um problema muito difícil de resolver porque eles não existem e não estão disponíveis para serem contratados, cancelar salas de bloco operatório por falta de enfermeiros parece-me verdadeiramente grave", disse.

A presidente do Conselho Médico da Ordem dos Médicos nos Açores falava aos jornalistas depois de ter sido ouvida na comissão permanente de Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa Regional dos Açores (ALRAA) acerca de um projeto de resolução do PSD/Açores para a reabertura das salas de cirurgia nos centros de saúde de Ponta Delgada e Ribeira Grande.

"Infelizmente, nós temos salas de bloco operatório canceladas por falta de enfermeiros e isso é uma coisa muito grave numa região que tem tantos doentes à espera de ser operados", avançou Isabel Cássio, na delegação do parlamento açoriano, em Ponta Delgada.

A presidente do conselho médico da Ordem dos Médicos nos Açores denunciou, esta segunda-feira, que faltam enfermeiros instrumentistas no Hospital Divino Espírito Santo (HDES), em Ponta Delgada, situação que tem provocado "cancelamento" de cirurgias.

