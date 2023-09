Ordem dos Engenheiros Técnicos assinala dia com conferência e homenagens

O Conselho Diretivo dos Açores da Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET) celebrou, no passado dia 9, no Coliseu Micaelense, o dia do Engenheiro Técnico (que se comemora a 2 de setembro) com uma Conferência alusiva ao tema “Olhar o mundo a partir dos Açores –Uma visão global com a Engenharia ao centro”, tendo em simultâneo prestado diversas homenagens, revela aquela organização em comunicado.

Cerca de 60 pessoas marcaram presença no evento onde foram, igualmente, entregues os diplomas de Engenheiro Técnico Especialista e Engenheiro Técnico Sénior,no âmbito do protocolo estabelecido entre a OET e a Universidade dos Açores. Neste último caso, foi entregue o prémio à melhor aluna do curso de Proteção Civil e Gestão de Riscos à Engenheira Técnica Linda Silva.

Foi ainda prestada uma homenagem da OET ao Prof. Doutor João Luís Gaspar (ex-Reitor da Universidade dos Açores) através da qual. adianta a OET, "se pretendeu destacar o contributo que, enquanto cidadão e professor da Universidade dos Açores, deu, e ainda dá, à formação de um largo conjunto de profissionais que, ao serviço de vastas comunidades espalhadas pelo mundo, trabalham com competência e valor e por outro lado, enquanto Reitor, pelo compromisso público que assumiu em prol da integridade, inovação e empreendedorismo que resultou não só numa liderança inspiradora mas também num fortalecimento e valorização da Instituição que à data orientava", lê-se no comunicado da entidade.

Foram prestadas homenagens aos Engenheiros Técnicos António Domingues (Pico), Osvaldo de Ávila (Terceira), Primitivo Marques (São Miguel) e, a título póstumo, Vitor Macedo (Faial), "pelo contributo que, enquanto cidadãos, deram à Região e, ainda, pelo compromisso público que assumiram, enquanto Engenheiros Técnicos e que se traduziu num fortalecimento e valorização da própria Ordem.", refere a OET bem nota de imprensa.

O evento contou ainda com a presença de Vasco Cordeiro que, na qualidade de Presidente do Comité Europeu das Regiões, abordou o papel das Regiões Ultraperiféricas no contexto do desenvolvimento europeu, os desafios que as Regiões Ultraperiféricas enfrentam e o papel que as atividades ligadas à engenharia podem (e devem) assumir para melhor contribuírem e ajudarem a minimizar e a ultrapassar esses desafios.