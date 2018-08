Ordem dos Enfermeiros apoia greve, mas acredita em acordo com o governo

As mais lidas

Em termos gerais os sindicatos querem que o salário mínimo para os enfermeiros se situe nos 1.600 euros mensais, que esteja contemplada a perspetiva de se chegar ao topo da carreira técnica superior, que não haja deterioração de salários, que se valorize o trabalho especializado e que se crie uma categoria na área da gestão, e que melhorem as condições de aposentação.

Os seis sindicatos dos enfermeiros tinham uma reunião marcada para quarta-feira para analisar uma possível proposta do governo às exigências dos sindicatos, mas o executivo não deu qualquer resposta, pelo que da reunião, como os sindicatos já tinham anunciado, saiu um calendário de greves, a primeira a 20 e 21 de setembro.

“A OE pediu aos sindicatos para que não se esqueçam dos que estão nos privados e no setor social”, disse também a bastonária à Lusa.

Após uma longa reunião com a seis estruturas sindicais, a bastonária reforçou, em declarações à Lusa, “que o interesse da OE era perceber se os seis sindicatos estão disponíveis para uma negociação conjunta e os seis disseram que estão disponíveis”, disse Ana Rita Cavaco, salientando que assim o governo os pode convocar a todos em simultâneo.

Os seis sindicatos estiveram reunidos com Ana Rita Cavaco e os seis, disse a responsável, se por um lado estão decididos a fazer a greve também estão disponíveis para uma “mesa negocial” com o Ministério da Saúde, que é o que a OE defende.

A Ordem dos Enfermeiros (OE) apoia a greve convocada pelos sindicatos do setor, mas acredita que essas estruturas e o governo se vão entender entretanto, disse à Lusa a bastonária da Ordem, Ana Rita Cavaco.

