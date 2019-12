Orçamento Participativo Jovem de Lagoa conta com 109 propostas

O OPJ de Lagoa teve início a 23 de setembro, com a divulgação e apresentação de propostas nas escolas, instituições e associações de todo o concelho. Neste momento, o projeto entrou em fase de análise técnica das propostas.





De acordo com nota, o período de análise técnica decorrerá até dia 31 de dezembro. A comissão técnica do OPJ de Lagoa já iniciou, assim, as reuniões para validação das propostas, de acordo com os fundamentos apresentados e as normas do regulamento, um processo que funciona como um trabalho conjunto com os proponentes na formação da proposta. Estas passarão, depois, à fase da votação, que decorrerá de 2 a 31 de janeiro.





Na fase da votação, todos os cidadãos portugueses poderão votar, através da plataforma online https://opj.lagoa-acores.pt/ ou por sms gratuito para o número 4310, podendo votar em duas propostas diferentes.





Esta é uma novidade desta edição e uma aposta da Câmara Municipal de Lagoa na visibilidade e maior envolvimento no processo de democracia participativa.





A quarta fase do projeto é a fase da divulgação da proposta vencedora, que será anunciada no dia 9 de fevereiro de 2020.





A Câmara Municipal de Lagoa disponibiliza 25 mil euros para pôr em prática as ideias dos jovens lagoenses.





De referir que, todos os projetos vencedores das edições anteriores do OPJ de Lagoa se encontram já implementados. A Casa da Água, situada no lugar dos Remédios, freguesia de Santa Cruz, foi a ideia vencedora de 2016. Em 2017, a proposta vencedora foi o evento Jogos Sem Barreiras, organizado pela Associação Criativa e Promotora de Eventos Culturais da Vila de Água - “Os Quiridos”. O projeto vencedor do ano passado foram as diversões aquáticas nas zonas balneares do concelho de Lagoa.