Orçamento Participativo Escolar de Ponta Delgada começa segunda-feira

Com o slogan “OPE De Ti!”, as sessões de apresentação de propostas vão decorrer nos dias 9 (Escola Secundária Domingos Rebelo), 10 (Escola Secundária Antero de Quental), 11 (Escola Básica Integrada de Ginetes), 13 (Escola Básica Integrada de Arrifes) e 16 de dezembro (Escola Secundária das Laranjeiras e Escola Básica Integrada de Capelas), explica nota de imprensa.

NO OPE os alunos do 7.º ano de escolaridade propõem ideias para a sua escola, as quais não devem exceder os 1500 euros (por escola). Com efeito, estão envolvidas na iniciativa da Câmara Municipal de Ponta Delgada as seis escolas do concelho que lecionam o 3.º ciclo.

As propostas apresentadas têm de inserir em áreas como a educação e formação; ambiente e sustentabilidade; cultura e património; juventude; desporto e lazer; cidadania e solidariedade; e tecnologias de informação e comunicação.

Diz ainda a nota que os alunos do 7º ano, para além de apresentarem as suas propostas, decidem quais as que passam à fase de Análise Técnica.



Após o resultado da análise técnica, onde são verificadas se as propostas cumprem com todos os critérios, segue-se a fase da votação final, onde todos os alunos de cada escola escolhem o projeto que gostariam de ver realizado pelo município.