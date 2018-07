Orçamento Participativo dos Açores tem mais de 150 propostas a votação

Após a fase de reclamação, a lista provisória de 181 ideias de investimento público, que correspondeu a uma taxa global de aprovação de 56%, resultou numa lista definitiva de 154 propostas distribuídas pelas nove ilhas da Região, sendo que 34 são na Terceira, 26 em São Miguel, 23 em São Jorge, 17 no Pico, 14 na Graciosa, 13 em Santa Maria, 12 nas Flores, 11 no Faial e quatro no Corvo, refere nota do Gacs.



Em causa estão 59 projetos na área da Juventude, 40 no Turismo, 28 relativas à Inclusão Social e 27 na área do Ambiente.

Os cidadãos podem votar online, no endereço eletrónico https://op.azores.gov.pt, ou por SMS gratuito, enviando uma mensagem para o número 3838, com a indicação 'OPAZORES (espaço) Número da Proposta (espaço) Número de Identificação Civil'.

Em qualquer uma das formas de votação será necessário indicar todos os números e letras do Cartão de Cidadão ou todos os números do Bilhete de Identidade.

A concretização deste compromisso do Governo Regional dos Açores constitui uma forma de democracia mais participativa, facultando aos cidadãos o poder de decisão direta sobre a utilização de verbas públicas na sua ilha, com o objetivo de envolver mais as pessoas no processo político.