"Orçamento Participativo com 154 propostas para os Açores" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental noticia que a votação das propostas do Orçamento Participativo dos Açores decorre até ao fim de setembro, havendo um conjunto de 26 propostas para São Miguel.

A manchete fotográfica dá conta que a lotação do Estádio de São Miguel subiu para os 8 mil espectadores. "Governo investiga caso de criança que fugiu de creche", "SINTAP quer 35 horas de trabalho semanal na Saúde", "Serviços mínimos para fazer face a greve nos portos", "ARTAC defende novos critérios no apoio a festivais", "Artur Ponte à frente do CDS/PP em São Miguel" e "Ténis de praia fez a estreia em São Miguel" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.