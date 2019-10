Óquei Barcelos goleia suíços do Genève por 8-1 para a Taça da Europa

O Óquei de Barcelos derrotou este domingo no seu pavilhão o Genève RHC, da Suíça, por 8-1, na primeira mão dos 16 avos de final da Taça da Europa de hóquei em patins.

Com este resultado, Portugal fechou o dia totalmente vitorioso, já que este resultado se segue a triunfos de Hóquei Clube de Braga e Juventude de Viana, ambos a jogarem fora de casa.

O jogo no Pavilhão Municipal de Barcelos foi de 'sentido único', com o Óquei a fazer crescer o resultado até à goleada, desde cedo.

Tato, Gonçalo Meira e Alvarinho marcaram no primeiro tempo e levaram o resultado para intervalo em 3-0. Na segunda parte, Alvarinho marcou mais dois, sendo os outros golos da equipa lusa de Gonçalo Nunes, Gonçalo Meira e Eze - pelos suíços apontou Flávio Silva.

Na Alemanha, o HC de Braga superou o IGR Remscheid por 15-0, com Afonso Lima a sobressair, com quatro golos.

Pela equipa minhota também anotaram António Trabulo, Ângelo Fernandes, Bekas, Joca e Danilo Rampulla, com dois golos casa, e Juanjo.

Ao intervalo, o HC Braga já vencia por 8-0.

Em Uttingen, na Suíça, o jogo foi mais disputada até ao intervalo, a que se chegou com um empate no marcador, 2-2. na segunda parte, a Juventude 'embalou' para um confortável 5-2 sobre a equipa local, o que lhe dá outra tranquilidade para a segunda mão, em Viana do Castelo.

Rémi Herman, com três golos, João Pedro Pereira e Gustavo lima marcaram pela equipa portuguesa.