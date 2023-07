Oposição madeirense critica incumprimento de promessas e esgotamento do executivo

“Temos um governo esgotado”, sublinhou o deputado e líder do PS regional, Sérgio Gonçalves, no debate sobre o estado da região, o último desta legislatura, que contou com a presença de todo o executivo madeirense (PSD/CDS-PP). As eleições legislativas realizam-se a 24 de setembro.

O socialista considerou que o Governo Regional não apresenta soluções e “continua a repetir a receita de sempre: vira as costas às pessoas e volta-se para as obras públicas”, numa aposta gasta no cimento.

O representante insistiu na necessidade de uma mudança política no arquipélago, indicando que “nenhuma democracia pode ser saudável se não houver alternância de poder”.

Por isso, disse, “é tempo de mudar a saúde, os impostos, o nível de vida dos madeirenses, a habitação e a educação”.

Para o PS/Madeira, este Governo Regional só utiliza a autonomia “como arma de arremesso político para esconder a sua incapacidade e a sua incompetência”.

Sérgio Gonçalves considerou “inaceitável” que o executivo madeirense tenha desrespeitado o parlamento regional, onde foi aprovada, por unanimidade, uma proposta de revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, “colocando-a na gaveta e promovendo um trabalho à revelia do primeiro órgão de governo próprio da região”.

Numa retrospetiva aos quatro anos de governação PSD/CDS-PP, o líder da bancada do JPP, Élvio Sousa, considerou que ficam marcados por três momentos: a falta de transparência e resistência em fornecer informação; despesismo e falta de um programa de redução da despesa; e incumprimento das promessas feitas.

“Os madeirenses precisam que cumpra a palavra dada”, disse, dirigindo-se a Miguel Albuquerque e reforçando que ficaram por cumprir promessas como a ligação marítima em ferry entre a Madeira e o território continental.

O deputado único do PCP, Ricardo Lume, afirmou que, “em fim de legislatura e em tempo de eleições, é preciso ter cuidado com os cantos da sereia que lançam engodo para a caça ao voto”. A maioria PSD/CDS, acrescentou, não conseguiu cumprir muitas das promessas.

Pelo CDS-PP, António Lopes da Fonseca opinou que “os objetivos deste governo foram cumpridos”, embora tenha admitido que “não está tudo feito, há coisas a melhorar e ainda por fazer”, e defendeu que os madeirenses devem apostar na estabilidade política e social que a região tem vivido.

“Não contem com esta maioria para regressarmos ao tempo das ilhas adjacentes”, sublinhou.

O líder da bancada do PSD, Jaime Filipe Ramos, fez “um balanço extremamente positivo deste mandato”, destacando que foi marcado por uma “estabilidade parlamentar forte e coesa, que foi e é base da estabilidade governativa”

“Esta maioria foi testada, com uma crise pandémica sem paralelo, fazendo com que governar fosse mais incerto e complexo”, disse.

Jaime Filipe Ramos insistiu na necessidade de uma revisão da Constituição e da Lei de Finanças Regionais, e de a Madeira ser dotada de um sistema fiscal próprio.

No discurso de encerramento, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, realçou o clima de estabilidade política registado ao longo do mandato, o crescimento económico em todos os setores da região depois da crise, e as políticas desenvolvidas para a redução dos impostos e da dívida pública.