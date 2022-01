‘Operário Solidário’ rende 14 cabazes alimentares

A iniciativa consistiu na entrega de um, ou mais, géneros alimentares à entrada do Campo João Gualberto Borges Arruda, na partida com o Coruchense, com o clube a oferecer a entrada gratuita a todos os que contribuíram para a causa.



A operação também contou com a contribuição de atletas, técnicos e dirigentes dos fabris, permitindo reunir uma quantidade substancial de géneros alimentares que, esta semana, foram entregues a duas instituições particulares de solidariedade social do concelho da Lagoa: a Santa Casa da Misericórdia de Santo António e o Centro Social de Nossa Senhora do Rosário.