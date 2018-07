Operações de busca por desaparecidos continuam, número de mortos subiu para 82

As mais lidas

Durante a hora do almoço, os dois aviões de combate a incêndio da Espanha mobilizados através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil são esperados para dar assistência aos bombeiros gregos, enquanto Portugal disponibilizou 50 elementos da Força Especial de Bombeiros (FEB).

Os bombeiros gregos deram conta que ainda estão ativos 22 incêndios florestais em todo o país, tendo a situação melhorado na região montanhosa de Geraneia, a oeste de Atenas, onde continuam 228 bombeiros com 114 carros de combate.

As buscas estão a ser feitas em terrenos abertos, carros, pátios de casas e casas que foram destruídas pelo fogo em parte ou na íntegra, mas não nas casas que têm portas e janelas fechadas.

Ali, terão de fornecer amostras de ADN para comparar com o dos corpos recuperados, tendo pelo menos 10 destes já sido identificados.

Em curso está o processo de identificação dos mortos, entre os quais as autoridades admitem encontrar-se algumas das pessoas dadas como desaparecidas, tendo sido feito um apelo aos familiares para se deslocar ao Departamento de Ciências Forenses da Universidade de Atenas.

O especialista em situações de crise afirmou ser "importante encontrar os desaparecidos para as famílias que estão ansiosas ficarem mais aliviadas".

"A missão é tentar encontrar pessoas desaparecidas em terra e perto do mar", disse à agência Lusa Ramos Christos, coordenador de uma equipa da Proteção Civil que viajou de Thessaloniki.

As operações de busca por desaparecidos na povoação de Mati, a 30 quilómetros a leste de Atenas, continuam dois dias depois dos incêndios e segunda-feira que causaram a morte de 82 pessoas.

