Operação privada de transporte aéreo de carga nos Açores

O consórcio MAIS - Madeira Air Integrated Solutions, entre a companhia aérea Swiftair, o broker de aviação ALS e a empresa logística madeirense Loginsular, está, desde ontem (terça-feira), a garantir uma operação de transporte aéreo de carga entre Lisboa e Ponta Delgada, com extensão às Lajes, após dois adiamentos por razões técnicas e operacionais.

Após dois adiamentos, o consórcio MAIS arrancou ontem (terça-feira) com a operação de transporte aéreo de carga na Região. Cargueiro fará cinco ligações semanais entre o continente e São Miguel, com uma extensão à ilha Terceira em três dias

