Operação de controlo de fronteiras em Espanha começou este sábado com apoio de 20 países

Esta operação, que já está no terreno há 12 anos, tem sido considerada pela Frontex como altamente eficaz uma vez que permite a inspeção de um grande número de pessoas, veículos e pertences.

Os portos de Algeciras, Tarifa e Ceuta passam assim a contar com um reforço de vigilância, com a presença de polícias de duas dezenas de países europeus.

A Operação Minerva 2018, com a participação de agentes de cerca de 20 países europeus, incluindo Portugal, arranca este sábado em diferentes portos espanhóis para reforçar a vigilância e lutar contra a imigração ilegal.

