Operação de busca para encontrar casal de estrangeiros perdido nas serras da Madeira, adiantam bombeiros

As mais lidas

Esta levada tem uma extensão de 12,5 quilómetros, atravessa parte do maciço montanhoso central da ilha, sendo considerado um percurso que “exige alguma preparação física e resistência, pois existem muitas subidas e descidas, por ser uma caminhada de montanha”.

Ainda referiu que a busca tem como base as coordenadas conseguidas pelo GPS dos telemóveis, “não havendo de momento mais informações”.

Os bombeiros da corporação da Ribeira Brava e Ponta do Sol, apoiados pela Polícia Florestal, têm em curso uma operação de busca a dois turistas que estão dados como perdidos numa das levadas da Encumeada, disse fonte da corporação.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok