O Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas promove no próximo domingo, dia 15 de julho, entre as 14 e as 16 horas, um open studio com os artistas Francisco Janes e Laetitia Morais.

Os artistas vão apresentar, no espaço das Residências Artísticas, o trabalho que se encontram a desenvolver neste centro de artes, sendo que resultado dos trabalhos desenvolvidos por estes artistas irão integrar o primeiro ciclo expositivo do “Geometria Sónica”, patente de 11 de agosto a 21 de outubro.



Francisco Janes é um realizador e artista português cujo trabalho cresce em torno do som, dedicado a um conhecimento da experiência.



Laetitia Morais é uma artista plástica que procura reencenar no seu trabalho situações iminentes, adequando-os a diferentes registos, nomeadamente vídeo, desenho e instalação.



Segundo nota, o projeto “Geometria Sónica” é, marcadamente, desenhado pela Residência Artística sustentada por uma Investigação através de um Património Audiovisual Único, que nos leva a uma Produção Artística Expositiva e Performativa. Os artistas do deste projeto têm como base de trabalho um dos grandes Arquivos Sonoros e Visuais do século XX de Portugal, o Arquivo Audiovisual da RTP.



Este projeto arrancou no passado mês de maio com a “Exposição – Índice” e tem três ciclos expositivos, resultantes das Residências Artísticas que decorrerão ao longo do ano.