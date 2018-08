Open de Portugal - Campeonato Nacional de 5Km e 3Km Masters sábado

As mais lidas

A Federação Portuguesa de Natação, a Associação de Natação da Região Açores e a Câmara Municipal da Praia da Vitória organizam uma prova de Águas Abertas na baía da Praia da Vitória, no próximo sábado, dia 4 de agosto.

