OP da Ribeira Grande entra na fase final de votação das propostas

O Orçamento Participativo da Câmara da Ribeira Grande entrou na fase final de votação e estão incluídas nove propostas que serão submetidas ao voto dos munícipes até 12 de novembro. As três mais votadas serão realizadas ao longo do próximo ano.

De acordo com nota da autarquia, a votação pode ser feita on-line, através do endereço https://op.cm-ribeiragrande.pt/inicio.php, ou presencialmente, reservando a câmara um dia para cada uma das freguesias, onde os munícipes poderão exercer o seu direito ao voto.





Desta forma e até ao dia 12 de novembro uma equipa técnica da Câmara da Ribeira Grande irá percorrer as localidades para que os munícipes que não têm acesso à internet e queiram votar possam fazê-lo presencialmente.





A votação presencial, que já teve o seu início na segunda-feira na Lomba de São Pedro e esta terça-feira nos Fenais da Ajuda, irá acontecer amanhã, dia 24 de outubro, na Lomba da Maia, dia 25 na Maia, dia 26 em São Brás, dia 29 no Porto Formoso, dia 30 na Ribeirinha, no dia 2 de novembro na Conceição, seguindo-se no dia 5 de novembro na Ribeira Seca , dia 6 em Santa Bárbara, dia 7 em Rabo de Peixe, dia 8 no Pico da Pedra, dia 9 nas Calhetas e dia 12 de novembro na Matriz.





Com um orçamento de 210 mil euros – 70 mil para cada proposta vencedora – o Orçamento Participativo dá voz à participação dos cidadãos na tomada de decisão sobre uma parte dos investimentos municipais a realizar.





O Orçamento Participativo também tem por objetivo adequar as políticas municipais às necessidades e expetativas das pessoas para melhorar a qualidade de vida no concelho, acrescenta a nota.