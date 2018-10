Onze mortos e seis feridos em ataque a sinagoga nos Estados Unidos

As mais lidas

"Todos nos devemos levantar com determinação contra o antissemitismo. Em todo o lado", disse Angela Merkel, numa breve declaração difundida através da rede social Twitter.

O homem disparou sobre os participantes numa cerimónia de atribuição de nome a um bebé, na manhã de hoje, na sinagoga da congregação "Tree of Life", em Pittsburgh.

Jones descreveu o local do tiroteio como "a cena mais horrífica" que presenciou em 22 anos no FBI.

Bob Jones, agente do FBI de Pittsburgh responsável pela investigação, disse acreditar que Robert Bowers agiu sozinho, mas os motivos do atirador são ainda desconhecidos.

"Onze pessoas morreram no tiroteio", disse o diretor da segurança pública de Pittsburgh, Wendell Hissrich, em conferência de imprensa, precisando que, entre as vítimas mortais, não se encontra nenhuma criança.

Onze pessoas morreram e seis ficaram feridas no tiroteio deste sábado numa sinagoga em Pittsburgh, nos Estados Unidos, segundo o balanço oficial das autoridades.

