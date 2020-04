Covid-19

ONU alerta que a pobreza extrema pode atingir 62 milhões de crianças

As Nações Unidas alertam que as crianças podem ser as grandes vítimas da pandemia de Covid-19, sobretudo pela pobreza que pode afetar 62 milhões de crianças, apesar de o grupo etário não estar a ser atingido diretamente pela doença.