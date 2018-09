ONG local denuncia que Governo da Nicarágua expulsou missão da ONU

As mais lidas

Segundo o Alto Comissariado, entre 18 de abril, data do início das manifestações contra o Governo de Orteja, e 18 de agosto, pelo menos 300 pessoas foram acusadas “de terrorismo e de crime organizado” depois de terem participado nos protestos antigovernamentais.

O Governo da Nicarágua expulsou do país a missão da ONU para os Direitos Humanos, denunciou esta sexta feira a organização não-governamental (ONG) Centro nicaraguense dos Direitos Humanos (Cenidh).

