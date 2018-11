Onda Cultural nas Fontinhas

Desta forma, no próximo fim-de-semana, as Fontinhas terão um programa diversificado de atividades recreativas, musicais e culturais, desde Cantoria, concerto de filarmónica, demonstrações de ballet e atuação da escola local de bandolim, para além de exposições, folclore e passeios pedestres.





Carlos Armando Costa, vice-presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, salienta em nota de imprensa a importância de eventos como a Onda Cultural que “têm como principal objetivo a proximidade da cultura aos meios rurais, por forma a que esta chegue à população local, nomeadamente os idosos, pois, normalmente, a esta faixa etária estão associadas maiores dificuldades de deslocação, e aos jovens, incentivando-os a saírem de casa e a aprenderem um pouco sobre o que nos define enquanto concelho".







“Queremos dar a conhecer o melhor que as nossas freguesias e vila têm para oferecer em termos culturais e a freguesia das Fontinhas dispõe de diversas potencialidades que devem ser evidenciadas”, acrescentou ainda Carlos Armando Costa.





Do programa da Onda Cultural das Fontinhas, que decorrerá no Centro Social e Paroquial da freguesia, destaque para a abertura na sexta-feira, pelas 20 horas, das exposições e da tasca (cujas receitas revertem na sua totalidade para a comissão de festas de 2019), seguindo-se, pelas 21 horas, cantoria com a exibição de nomes sonantes como João Leonel (O Retornado), António Mota, José Fernando e Roberto Toledo.





No sábado, pelas 20h30, tem lugar um concerto pela Filarmónica da Sociedade Musical União das Fontinhas, com contará com a presença de Vera Brasil (natural da freguesia e que recentemente lançou o seu primeiro CD de fado) e Paulina Raposo.





No último dia da Onda Cultural das Fontinhas, domingo, pelas 9h30, haverá lugar à realização de um passeio pedestre organizado pelos Escuteiros locais, ficando reservado para o final do dia a abertura das exposições e tasca (19 horas), demonstração de Ballet, pela Companhia Meta/Morfose (19h30, na Casa do Povo das Fontinhas), a atuação da escola de bandolim (20h15, na Junta de Freguesia das Fontinhas) e folclore, pelo Grupo “Fontes da Nossa Ilha” (pelas 21h00).