Oliver Fisher faz história em Vilamoura com 59 pancadas

O inglês Oliver Fisher estabeleceu um recorde no European Tour de golfe, ao completar a segunda volta do Portugal Masters com 59 pancadas, no campo Par 71 do Dom Pedro Victoria Golf Club, em Vilamoura.

O golfista de 30 anos concluiu a segunda volta com o resultado mais baixo de sempre no circuito, que foi criado oficialmente em 1972, e no traçado de Vilamoura desenhado por Arnold Palmer.

Oliver Fisher, que está na 72.ª posição na ‘Race to Dubai’ e jogou na mesma formação que o português Tomás Santos Silva, entregou um cartão isento de ‘bogeys’ e com 10 ‘birdies' (uma pancada abaixo do Par) nos buracos 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 15 e 17, além do ‘eagle’ (duas abaixo) no buraco 5.

"É uma ótima sensação. Comecei a volta com três bons ‘birdies’ consecutivos e depois deixei andar. Estou muito contente por ter conseguido fazer o Par no último buraco com dois ‘putts’ a uma distância de 12 metros", confessou o inglês, depois de fazer história e ser felicitado com um banho de champanhe no ‘green’ do 18.

Depois de concluir a ronda inaugural no Par do campo, Oliver Fisher tornou-se hoje, com um agregado de 130 pancadas (-12), o líder provisório da 12.ª edição do Portugal Masters, que chegou a ter o português Ricardo Melo Gouveia no comando, antes de concluir o derradeiro buraco com um triplo ‘bogey' (três acima) para uma segunda volta de 66 shots e um total de 133 (-9).

"Foi um dia maravilhoso, o meu ‘caddie’ foi ótimo, foi muito diferente do sucedido aqui há um par de anos em que estava a lutar para manter o meu cartão. Lembrei-me disso, pensando sabem em quê? Podia ser pior. Foi divertido, tentei desfrutar e felizmente correu bem", finalizou o profissional britânico.