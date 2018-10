As mais lidas

No prolongamento, a Oliveirense foi superior, fechando o encontro com 97-89.

A equipa de Oliveira de Azeméis, que juntou assim a Supertaça ao título nacional, vencia já ao intervalo por 46-40, mas permtiiu que se atingisse o fim, do tempo regulamentar com uma igualodade 83-83.

