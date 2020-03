Olivedesportos vende todas as ações que detinha na Benfica SAD

Segundo o documento disponível na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), "em resultado da alienação, no dia 04 de março de 2020, da totalidade das ações por si detidas no capital social da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, [a Olivedesportos] deixou de ter uma participação qualificada naquela sociedade e deixou igualmente de ser imputável ao senhor Joaquim Francisco Alves Ferreira de Oliveira uma participação qualificada na Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD".

A Olivedesportos era dona de uma posição de 2,66% no capital da Benfica SAD, entidade sobre a qual o Benfica SGPS lançou uma oferta pública de aquisição (OPA) no final do ano passado.

A oferta, ao preço de cinco euros por ação, que incide sobre 28% do capital da SAD e foi lançada em 18 de novembro, implica um investimento na ordem dos 32 milhões de euros e, caso seja bem sucedida, pode reforçar a posição da Benfica SGPS para até 95% do capital da entidade que está cotada na bolsa de Lisboa.

O capital da Benfica SAD é composto por 23 milhões de ações, sendo 9,2 milhões de categoria A e 13,8 milhões de categoria B, e é sobre estas últimas que a OPA incide.

De acordo com o anúncio preliminar enviado ao mercado, a SLB SGPS detém 9,2 milhões ações de categoria A, correspondentes a 40% do capital social da SAD do Benfica, sendo ainda titular de 5,4 milhões de ações da categoria B, representativas de 23,6496% do capital da sociedade.