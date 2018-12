Olga Pontes expõe presépios de lapinha e camélias no Museu Municipal

As mais lidas

Na abertura das exposições, o vereador da Cultura, Filipe Jorge, destacou, citado em nota que a “qualidade dos trabalhos apresentados por Olga Pontes, artista de renome orgulha a Ribeira Grande em todos os locais onde expõe os seus trabalhos, seja os presépios de lapinha, as pinturas, bordados ou trabalhos em cerâmica.”

Estão patentes no Museu Municipal da Ribeira Grande as exposições “A riqueza da camélia” e “Presépios”, de Olga Pontes, mostras que integram o programa de Natal da Ribeira Grande.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok