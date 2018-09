Oito feridos em colisão entre autocarro da STCP e automóvel na Maia

Os oito feridos - um deles, o motorista do autocarro da STCP - estão a ser transportados para três hospitais diferentes e uma das causas do acidente pode estar relacionada com doença do motorista, adiantou à Lusa fonte da STCP.

Quatro dos feridos estão a ser transportados para o Hospital de São João, no Porto, três para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, e um ferido está a ser reencaminhado para o Hospital de Santo António, também no Porto.

O alerta foi dado pelas 15:39, e a colisão foi registada na rua Dom Afonso Henriques, no lugar da Picua, freguesia de Águas Santas, no concelho da Maia, distrito do Porto.

Há oito elementos dos Bombeiros da Maia, com três viaturas no local, entre outras corporações de bombeiros, que uma fonte dos Bombeiros da Maia não conseguiu precisar.