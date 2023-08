Obrigações de serviço público para os Açores em análise na Comissão Europeia

Em resposta a um requerimento do deputado do PS Francisco César, a que agência Lusa teve acesso, o Ministério das Infraestruturas realça que está a “promover todos os atos preparatórios” para lançar o concurso público que assegura as ligações aéreas entre os Açores e o continente e entre o arquipélago açoriano e a Madeira.

"Esta área governativa encontra-se a promover todos os atos preparatórios para proceder ao lançamento do referido concurso público com a maior brevidade possível", afirma o gabinete liderado por João Galamba.

Sem concretizar um prazo para o lançamento do concurso, o Governo avança que, após obtido o parecer da Inspeção Geral de Finanças (IGF), o processo encontra-se a ser analisado pela Comissão Europeia.

“Foi obtido o parecer da IGF e solicitado à ANAC [Autoridade Nacional de Aviação Civil] que procedesse à elaboração das comunicações à Comissão Europeia, conforme previsto no regulamento [da União Europeia]”, lê-se na missiva.

Em 29 de maio, no Dia dos Açores, o presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, exigiu que o Estado “cumpra com as suas obrigações”, criticando o atraso no lançamento das obrigações de serviço público.

Já em 21 de junho, o Governo dos Açores disse continuar sem conhecer o caderno de encargos do concurso das obrigações de serviço público nas ligações aéreas entre o continente e o arquipélago, a ser lançado pela República, embora tenha apresentado várias exigências.

O executivo açoriano também reivindicou, em abril, um ajuste direto para suportar os encargos com os voos abrangidos pelas obrigações de serviço público enquanto o novo concurso público não for lançado.