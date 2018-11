Obras na ordem dos 133 mil euros para remodelação de passeios nas Capelas, Santa Clara e Candelária

A empreitada de repavimentação de passeios na Rua do Sertão, nas Capelas, e de pavimentação da Canada do Bom Sucesso, em Santa Clara e da Canada do Moinho, na Candelária, já foi adjudicada à Marques S.A. pelo valor total de 132.485,50 euros.

Segundo refere nota de imprensa, as obras constam na repavimentação de passeios na Rua do Sertão, nas Capelas, com um valor de 51.932,02 euros, decorrendo os trabalhos que consistem na demolição dos passeios e lancis existentes e a respetiva substituição por novos passeios e lancil.

No que respeita à drenagem será melhorada a recolha das águas pluviais junto à Grota da Cadima com a construção de novas sarjetas. O reperfilamento do novo lancil e respetivo passeio terá em consideração a necessidadede anular qualquer problema existente ao nível da entrada de água de forma indesejada dentro das habitações ou outro tipo de edificações ou prédios existentes no local.

Relativamente à pavimentação da Canada do Bom Sucesso, em Santa Clara, orçada em 41.476,04 euros, os trabalhos referentes aos melhoramentos de drenagem pluvial do arruamento e a pavimentação em betão betuminoso da via, numa extensão total de 150 metros, já tiveram início, prevendo-se que a obra esteja concluída até final do ano.

Por último, a pavimentação da Canada do Moinho, na Candelária, orçada em 39.077, 47 euros, prevê a realização de trabalhos de um muro de suporte à via, no início do arruamento, e a pavimentação em betão betuminoso do arruamento, numa extensão de 195 metros.