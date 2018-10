Obras na Escola de Capelas decorrem dentro da normalidade

O diretor regional da Educação, Rodrigo Reis disse, esta quarta-feira, que as obras de requalificação em curso na Escola Básica Integrada de Capelas, em São Miguel, estão a decorrer com normalidade e dentro do tempo inicialmente previsto

Rodrigo Reis, que reuniu com todos os intervenientes na obra, num investimento de 7.4 milhões de euros, salientou o trabalho muito positivo do órgão de gestão da obra na coordenação dos trabalhos, garantindo que os mesmos possam decorrer em simultâneo com as aulas com o mínimo de constrangimentos, adianta nota do executivo.



Para além das instalações que serão remodeladas, serão criadas novas áreas de raiz, que irão oferecer uma maior capacidade de resposta em termos de salas de aulas, mas também de laboratórios, cantina, cozinha e serviços administrativos, tendo o diretor regional da Educação frisado que se trata de um projeto bastante completo e muito útil para o desenvolvimento cognitivo dos alunos.



Rodrigo Reis referiu, ainda, que de forma a "minorar os constrangimentos naturais numa obra desta dimensão, os alunos transitarão dos pavilhões temporários para uma das zonas novas que será concluída mais rapidamente, de forma a permitir que aqueles possam usufruir das novas condições melhoradas o mais rapidamente possível".