Obras de recuperação de furacão 'Lorenzo' entre visitas de Governo açoriano no Pico

O Caminho do Verdelho, Pocinho, Porto do Calhau, ribeiras de São Caetano, porto da Madalena e entreposto são, na segunda-feira, paragens previstas na agenda oficial do executivo, a que a Lusa teve acesso, “no âmbito do Furacão Lorenzo”, que passou no arquipélago a 02 de outubro de 2019, provocando 255 ocorrências, que obrigaram ao realojamento de 53 pessoas, provocando um prejuízo de 330 milhões de euros.

Também no concelho da Madalena, um dos três da ilha do Pico, realiza-se hoje a reunião do Conselho de Governo e, na segunda-feira, o terceiro Fórum Autonómico, com Luís Andrade, professor de Ciência Política da Universidade dos Açores, como convidado deste espaço de reflexão sobre a autonomia dos Açores.

O especialista em relações internacionais sucede assim ao economista Flávio Tiago, na Graciosa, e à engenheira agrónoma Ana Soeiro, em São Jorge, como orador convidado do Fórum Autonómico.

“O Fórum Autonómico é um espaço de reflexão sobre a autonomia e desafios da mesma em diferentes áreas de intervenção, com impacto direto na sociedade, economia e bem-estar dos cidadãos açorianos”, descreveu o Governo Regional em nota de imprensa.

No Pico, o evento decorrerá na segunda-feira pelas 20:30 de segunda-feira, no auditório da Madalena.

Segundo o Estatuto Político-Administrativo dos Açores, o Governo Regional tem de visitar cada uma das ilhas do arquipélago, sem departamentos governamentais (seis das nove) pelo menos uma vez por ano, com a obrigação de reunir o Conselho do Governo na ilha visitada.

O atual executivo açoriano do PSD/CDS/PPM, eleito em outubro de 2020, esteve impedido de as realizar devido à pandemia de covid-19.

Na segunda-feira, o Governo reúne-se com o presidente e a vereação da Câmara da Madalena, com deputados regionais eleitos pelo Pico, com os Delegados de Ilha dos Serviços do Governo e os presidentes das Juntas de Freguesia do concelho da Madalena.

Na terça-feira, durante a manhã, realiza-se a reunião com a presidente e vereação da Câmara de Lajes do Pico, seguindo-se visitas ao molhe de proteção das Lajes, ao centro de Saúde das Lajes, ao Porto das Ribeiras, à Filarmónica na Piedade e à Escola da Ponta da Ilha.

O Governo liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro vai, ainda, reunir-se com os presidentes das juntas de freguesia do concelho das Lajes do Pico e com os do concelho de São Roque do Pico.

Durante a tarde, reúne-se com o presidente e vereação da Câmara de São Roque do Pico, uma das autarquias que o PSD conquistou ao PS nas eleições autárquicas de setembro.

Na agenda oficial, estão ainda previstas visitas à baía/porto de São Roque do Pico, ao centro de Saúde de São Roque do Pico, à orla costeira em Santo Amaro e Prainha e a caminhos rurais e florestais nas freguesias de Prainha e Santo António.

Uma reunião com a Associação Comercial e Industrial da Ilha do Pico, no Museu da Indústria Baleeira, e a reunião do Conselho de Ilha do Pico, encerram a visita.