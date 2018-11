Obras de pavimentação nas Feteiras e nos Arrifes envolvem investimento superior a 30 mil euros

As obras de pavimentação da rua da Cerca, na freguesia das Feteiras, e do parque de estacionamento da rua da Carreira, nos Arrifes, representam um investimento camarário de cerca de 30.000 euros.

Segundo explica nota da autarquia de Ponta Delgada, no caso da rua da Cerca, nas Feteiras, a obra está orçada em 19.154,39 euros e visa a pavimentação do arruamento com extensão aproximada de 170,0 metros em betão betuminoso e melhoramento da drenagem pluvial.

Estão a decorrer, igualmente, os trabalhos de regularização do pavimento e execução das infraestruturas de drenagem pluvial que precedem os trabalhos de pavimentação em betão betuminoso, que se prevê realizar antes do final do ano.

Já no que respeita à obra na rua da Carreira, Arrifes, a obra está orçada em 10.725,62 euros, estando já concluídos os trabalhos de regularização e de pavimentação em betão betuminoso de um parque de estacionamento com área aproximada de 635 metros quadrados, em prédio privado do município, junto aos reservatórios dos SMAS, para melhoria de oferta de estacionamento local.