Obras de adaptação da Escola Profissional INETESE decorrem a bom ritmo

A presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina Calisto, realizou uma visita às obras de adaptação do edifício da antiga Pousada de Juventude para a Escola Profissional INETESE – Instituto de Educação Técnica Açores, constatando com agrado que as mesmas estão a decorrer a bom ritmo, sendo que o final da remodelação está previsto para a primeira quinzena de dezembro e o início do funcionamento da escola a partir de janeiro de 2019.

Em nota de imprensa, a autarquia relembra que esta aposta do executivo lagoense surge devido à necessidade de uma escola desta natureza para o concelho, que irá favorecer uma melhoria na educação dos jovens, a nível profissional, sendo esta relevante para o desenvolvimento sustentado da Lagoa, nomeadamente em diversas áreas, tais como, educação, cultura, economia e flexibilidade de emprego.





Segundo disse a autarca citada em nota “face ao aumento verificado da oferta hoteleira no concelho e aquela que se perspetiva no curto/médio prazo impõem a necessidade da qualificação de recursos humanos para dar resposta a esta nova realidade. Uma aAutarquia que antecipe a necessidade dos seus empresários e daqueles que decidem investir na Lagoa, é um concelho que prepara o futuro e dota os seus agentes económicos das condições para que possam desenvolver o seu plano de negócios com sucesso, se crie emprego e dinâmica económica. Pelo que a Escola de Formação reveste-se de uma importância acrescida para a qualificação do ensino profissional. Sendo a educação/formação uma aposta deste município torna-se importante que exista uma resposta também ao nível do ensino profissional no concelho”.