Obras da coleção FLAD pela primeira vez nos Açores

É a primeira vez que as obras da coleção Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) são expostas nos Açores.



A exposição intitula-se ‘Festa.Fúria.Femina – Obras da Coleção FLAD’ e foi ontem inaugurada no Arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas, na cidade da Ribeira Grande.

A exposição, que poderá ser visitada até ao dia 4 de setembro, é composta por 146 obras de 66 artistas, na maioria portugueses, que representam várias gerações e a evolução da arte em Portugal nas últimas décadas.



Numas vezes em diálogo, noutras em confronto (um elemento essencial na arte, seja entre obras, seja destas em relação ao público) a exposição mostra desenhos, pinturas, fotografias e esculturas com visões muito variadas, que mostram a diversidade do Portugal moderno, nascido após a revolução do 25 de Abril de 1974, sendo possível ver obras desde Paula Rego, a artista portuguesa viva mais conhecida internacionalmente até à jovem Isabel Madureira Andrade, a única artista açoriana representada na exposição.



‘Festa.Fúria.Femina – Obras da Coleção FLAD’ tem como curadores António Pinto Ribeiro e Sandra Vieira Jürgens, que selecionaram as obras após um intenso trabalho de pesquisa sobre uma coleção que já reuniu mais de mil obras desde que foi iniciada em 1986 por Manuel Castro Caldas, no que foi então um projeto corajoso de valorização da arte produzida em Portugal.



Em declarações aos jornalistas após uma visita guiada à exposição, a curadora Sandra Vieira Jürgens explicou que o título ‘Festa.Fúria.Femina’ surgiu “muito intuitivamente” após a análise da coleção FLAD, que merece se ‘celebrada’ (Festa) na sua “diversidade de obras” de muitos nomes que marcaram a arte em Portugal nas últimas décadas, mas também no seu lado ‘provocatório’ (Fúria) presente no seu “pensamento crítico” e ainda pela forte presença de mulheres nesta coleção (Femina), “quer se tornaram muito mais presentes na arte contemporânea”.



Mas a exposição ‘Festa.Fúria.Femina – Obras da Coleção FLAD’ ficará também marcada no Arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas durante os próximos quatro meses por uma programação paralela, que incluirá visitas guiadas e visitas-oficina para alunos de todos os ciclos de ensino da ilha de São Miguel, mas também workshops de desenho com artistas, aulas abertas com os curadores da exposição e ainda uma Escola de Verão para alunos do ensino secundário e ensino superior.



Sobre este lado formativo da exposição, o curador António Pinto Ribeiro salienta que “a arte não é uma evidência”, mas sim “uma história de enigmas”, mesmo quando se aborda a pintura figurativa realista.

Por isso, conclui, “muitas das razões pelas quais as pessoas não se aproximam da arte e da arte contemporânea muito em especial é porque não encontram a ‘chave’, a forma, o meio ou o caminho para estabelecer uma relação com as obras de arte... Daí este trabalho fulcral da mediação que passa, não por dar uma leitura homogénea para todas as pessoas, mas por suscitar, por um lado a curiosidade e, por outro lado, a ideia de um ‘conforto’ que pode haver na aproximação a um museu de arte contemporânea”.