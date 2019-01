“Obra do Parque de Estacionamento da Caldeira Velha desenvolve-se fora da área protegida do Monumento”

O Governo dos Açores diz que a “obra do Parque de Estacionamento da Caldeira Velha, cujo concurso foi lançado recentemente, desenvolve-se totalmente fora da área protegida do Monumento Natural da Caldeira Velha”.

As secretarias regionais dos Transportes e Obras Públicas e da Energia, Ambiente e Turismo, na sequência de notícias relativas à Caldeira Velha e ao facto de o PSD ter solicitado documentação sobre impactos ambientais da obra de construção de um parque de estacionamento promovida pelo Governo dos Açores, vem esclarecer que a “obra do Parque de Estacionamento da Caldeira Velha, cujo concurso foi lançado recentemente, desenvolve-se totalmente fora da área protegida do Monumento Natural da Caldeira Velha”, refere nota publicada no Gacs.





O executivo diz ainda que “não se aplicam a esta obra os regimes jurídicos da conservação da natureza, de avaliação de incidências ambientais e do Parque Natural da Ilha de São Miguel, erradamente invocados no requerimento” e que “a obra em questão também não está abrangida pelo regime de Avaliação de Impacte Ambiental”.





A finalizar o governo refere que “o PSD demonstra uma completa falta de conhecimento dos assuntos, tratando-os de forma ligeira e absolutamente incompetente, tolhido pela crítica permanente à ação do Governo dos Açores e evidenciando um desnorte absoluto”.