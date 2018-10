Obra do Centro de Saúde das Lajes do Pico homologada pelo Governo dos Açores

O projeto de investimento do Centro de Saúde das Lajes do Pico foi aprovado ao abrigo da comparticipação financeira pelo fundo estrutural FEDER, no âmbito do Programa Operacional dos Açores (PO Açores 2020).

Segundo anunciou hoje o executivo regional, a intervenção no Centro de Saúde das Lajes do Pico, no valor total de cerca de 850 mil euros, é o mais recente projeto homologado pela Vice-Presidência do Governo.





O projeto prevê a reabilitação geral do internamento e a criação de um centro de fisioterapia, com um ginásio e boxes individuais, assistido com vestiários e sanitários com duche. Serão intervencionadas também as áreas do serviço de refeições, de ambulatório em geral, incluindo um gabinete destinado à medicina dentária.





A consignação está agendada para 22 de outubro, seguindo-se a imediata transferência dos serviços para a antiga escola secundária para se proceder ao início das obras.





No âmbito do regular funcionamento do Centro de Saúde já decorreram intervenções de adaptação no edifício alternativo, que irá acomodar a generalidade dos serviços enquanto decorrerem as obras na unidade de saúde, adianta o governo em nota do Gacs.



Os investimentos em causa têm uma comparticipação financeira de 20,2 milhões de euros do fundo estrutural FEDER, no âmbito do PO Açores 2020), sendo o restante montante suportado pelo Orçamento Regional.