Obra do Centro de Integração Ativa e Comunitária de São Sebastião vai avançar

O objetivo deste espaço, situado no Centro Histórico de Ponta Delgada, visa a aproximação das instituições quer ao nível de espaço físico (instituições sem sede própria e sem instalações) quer a nível da execução do trabalho desenvolvido que se quer facilitador de um trabalho em rede, aponta nota da autarquia.



Coordenado pela Câmara de Ponta Delgada, o novo espaço terá um regulamento próprio, por forma a promover o desenvolvimento harmonioso de todas as instituições presentes neste centro integrado, organizar e gerir respostas sociais desenvolvidas em serviços e equipamentos integrados de apoio à infância/juventude e vítimas de violência doméstica.

Um dos grandes objetivos do Centro de Integração Ativa e Comunitária é ceder espaços às instituições do concelho para apoio às crianças/jovens e a vítimas de violência doméstica.

O Centro pretende, ainda, colaborar em redes de apoio social integrado, planeando e executando projetos que visem a satisfação de necessidades sociais, nomeadamente, do grupo alvo, e desenvolver parcerias com entidades locais, regionais ou nacionais, para programas, projetos e ações, que visem concretizar respostas sociais no âmbito do objetivo da Rede.

A obra foi adjudicada à firma João Vieira & Filhos, Lda., pelo valor global superior a 555.301 euros e terá um prazo de execução de 365 dias.