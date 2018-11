Obra de requalificação da avenida da Paz está concluída

As mais lidas

Diz ainda a nota que a requalificação da avenida da Paz segue a linha de outros investimentos camarários já realizados na freguesia, como são os casos das ruas capitão Cordeiro, dr. Dinis Moreira da Mota e 24 de agosto, para além de diversos trabalhos de asfaltagem que oferecem mais conforto a que utiliza as vias públicas.

O presidente da autarquia visitou o local acompanhado pelo vereador Carlos Anselmo e pela presidente da junta de freguesia do Pico da Pedra, onde destacou que “a requalificação da avenida da Paz era um desejo antigo da freguesia que esta Câmara, atenta às necessidades de todas as localidades, decidiu concretizar.”

O projeto de requalificação da avenida da Paz, orçada em cerca de 380 mil euros, visou dotar a mesma de saneamento básico (recolha de águas residuais domésticas e pluviais), rede de abastecimento de águas e reabilitação dos pavimentos onde se inclui a correção do perfil do arruamento e a criação de passeios em pavê, adianta nota de imprensa da autarquia.

A obra de requalificação da avenida da Paz, na freguesia do Pico da Pedra, está concluída, concretizando a Câmara da Ribeira Grande mais uma empreitada que melhora a qualidade de vida dos munícipes e que era um desejo antigo da população local.

