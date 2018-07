Obra de proteção da costa norte de São Miguel concluída até ao final do ano

A obra de proteção e requalificação da costa norte de São Miguel deverá estar concluída até ao final deste ano, anunciou o secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia dos Açores, Gui Menezes.

"Deverá terminar em dezembro deste ano, sendo que, caso as condições meteorológicas se mantenham favoráveis, poderá ficar concluída mais cedo", adiantou o governante, citado numa nota do Gabinete de Apoio à Comunicação Social do Governo Regional.

Gui Menezes falava à margem de uma visita à obra que decorre perto da rua de São Sebastião, na vila de Rabo de Peixe, na Ribeira Grande.

Segundo o secretário regional do Mar, a empreitada esteve parcialmente suspensa entre janeiro e março, devido a condições meteorológicas adversas, mas, neste momento, está a decorrer a "bom ritmo".

"A parte [da obra] da arriba já está concluída", avançou, acrescentando que já "foi feita uma impermeabilização numa área de cerca de 2 mil metros quadrados" para reduzir a erosão.

O governante realçou a importância deste investimento de 3,3 milhões de euros, face à "perigosidade" do local, onde existe "uma zona habitacional com alguma dimensão".

"Esta é uma zona onde a linha de costa está a recuar rapidamente devido à ação do mar e das chuvas, pondo em causa a segurança de pessoas e bens", salientou.

A obra em curso irá criar uma proteção marítima, na base da arriba, numa extensão de cerca de 400 metros, através de uma plataforma de enrocamento, realizada com pedras de grande dimensão, estando prevista também a construção de um descarregador de águas pluviais para a drenagem.

Serão ainda colocados blocos separadores viários para evitar o estacionamento na rua de São Sebastião, como medida preventiva, tendo em conta a instabilidade daquela zona em termos geológicos.