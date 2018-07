Obra de proteção costeira da Maia deve estar pronta até outubro

A obra de proteção costeira do troço a norte do Porto de Pescas da Maia, na ilha de Santa Maria, deverá estar concluída entre setembro e outubro deste ano, anunciou o Governo Regional dos Açores.

Numa visita que realizou ao local, juntamente com o presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, o secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia, Gui Menezes, afirmou que a obra está a correr “bem” e deverá terminar entre setembro e outubro.

O governante falava aos jornalistas no âmbito da visita estatutária que o Governo Regional está a realizar à ilha de Santa Maria.

A empreitada pretende salvaguardar “as pessoas e os bens” do recuo da orla costeira, uma intervenção cada vez mais comum na região e que o secretário regional atribuiu às “alterações climáticas”.

Gui Menezes defendeu que é necessário “preparar algumas zonas da região para esse desafio do recuo da orla costeira”, adiantando que já foram feitas 22 intervenções semelhantes em toda a região.

A obra de proteção costeira do troço da Maia teve duas fases, uma a sul e outra a norte, que, juntas, perfazem um investimento de cerca de um milhão de euros.

O secretário regional garantiu que a coincidência da obra com a época balnear é “inevitável”, uma vez que “as condições de mar têm que ser favoráveis para fazer este tipo de obras marítimas e, neste caso, não havia hipótese de fugir à época balnear”.

Ainda assim, estão a ser feitos esforços para minimizar o impacto da obra, garante.