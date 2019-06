Obra de Joel Neto apresentada nos Açores

Ponta Delgada e Angra do Heroísmo fecham a digressão nacional do lançamento de “A Vida no Campo: Os Anos da Maturidade”, da autoria de Joel Neto, obra que será apresentada hoje, pelas 18h30, na Livraria Leya-Solmar.

Segundo nota de imprensa, o livro será apresentado pelo próprio Joel Neto, que visitará ainda as escolas Básica e Secundária Dr. Armando Côrtes-Rodrigues, em Vila Franca do Campo (hoje, pelas 10h00) e Básica Integrada da Maia (amanhã, pelas 10h00).







“Como de costume com os livros de Joel Neto, ‘A Vida no Campo: Os Anos da Maturidade’ vê encerrada a digressão nacional de lançamento em Angra do Heroísmo, em sessão marcada para o Museu de Angra do Heroísmo e com apresentação a cargo do Grupo de Teatro A Sala”, refere a mesma nota.







Neste caso, o evento terá lugar na próxima sexta-feira, a partir das 21h00. A referida digressão passou igualmente por Lisboa, Braga, Porto, Coimbra e Vila Franca de Xira.