Na Primeira Página destaque ainda para "Pousada fecha para dar lugar a escola profissional", "Filme sobre pescadores da Ribeira Quente chega a Locarno", "Lagoa abre concurso para construção de ciclovia", "Preço da banana prejudicado pelo excesso de produção durante o verão" e "ERC rejeita mudanças na direção de informação da RTP". No desporto a chamada é "Hóquei PDL estreia-se na 2.ª Divisão fora de casa".

"Obra de hotel em risco por falta de licença" é a manchete desta quinta-feira do Açoriano Oriental

