Obra de estabilização de taludes nas Feteiras, em São Miguel, teve início hoje

Este investimento do Governo dos Açores surge na sequência de um deslizamento de massa ocorrido no último outono, tendo-se concluído que dois taludes apresentavam problemas de estabilidade em algumas zonas, colocando em causa a segurança dos utentes, fator que determinou o corte de uma via e que se iniciasse o projeto de engenharia para a sua estabilização, refere nota do executivo açoriano.

Através desta obra pretende-se, além de incrementar a segurança para os utilizadores daquela estrada, minimizar o risco da ocorrência de fenómenos de deslizamento de terra e queda de blocos.

A intervenção, numa extensão de cerca de 120 metros, separados em dois troços, preconiza soluções de estabilização distintas, com recurso a betão projetado e a redes pregadas, reperfilamento, incluindo a introdução de sistemas de drenagem.

Após a conclusão do projeto de execução foi efetuado um procedimento concursal para a contratação do empreiteiro, tendo a obra sido adjudicada à empresa Açorgeo, Lda., pelo valor de 163 mil euros, com prazo de execução de 60 dias seguidos.

O Diretor Regional das Obras Públicas e Comunicações, Frederico Sousa, que visitou hoje o local, adianto, na mesma nota, que “com esta intervenção de complexidade técnica, o Governo dos Açores prossegue a sua missão de implementação e reforço de medidas de segurança na rede viária regional, de forma a garantir a segurança de pessoas e bens”.

A obra será executada recorrendo ao corte do trânsito durante o período normal de trabalho, período no qual será desviado pelo interior da freguesia das Feteiras.