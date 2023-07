Objetivo do Chega nas eleições da Madeira é acabar com maioria PSD, diz Ventura

“Nós temos um objetivo para estas eleições. Nós vamos acabar com a maioria do PSD na Região Autónoma da Madeira”, declarou André Ventura, no Funchal, na apresentação do cabeça de lista do Chega às eleições regionais, Miguel Castro.

O presidente do Chega defendeu que é necessário “pensar em vencer”, rejeitando que se deva equacionar já acordos.

“Nós temos de pensar em vencer para mudar. E, se nós, que fomos capazes de enfrentar um polvo socialista nos Açores, se somos capazes de enfrentar a enorme e poderosa máquina socialista do país, quem é que disse que não conseguimos vencer a máquina social-democrata de Miguel Albuquerque?”, questionou.

André Ventura disse “ter a certeza que o Miguel [Castro] tem o ADN, o espírito crítico, o desprendimento e, sobretudo, a independência de enfrentar a máquina que consome o poder publico na Região Autónoma da Madeira há 45 anos”.

O presidente do Chega advertiu Miguel Castro que as condições na região são hoje diferentes, “mas o poder é o mesmo, com maior agressividade, com mais manhas, mais truques, com mais armadilhas”.

“Algumas delas capazes de infiltrar pessoas, inclusivamente nesta sala, porque sabem que têm tudo a perder se lhes correr mal este próximo ato eleitoral”, apontou.

André Ventura aconselhou também o Chega/Madeira a não valorizar as sondagens, considerando que haverá umas “muito boas” e outras “más”.

“Porque elas agora vão-vos insuflar, para poderem dizer-vos que está feito, não precisam de trabalhar muito. No final, vão-vos desiludir, a pensarem que não vale a pena afinal esforçarem-se tanto. E depois vem a célebre bipolarização do PS e do PSD […] para tentar tirar-nos votos a nós”, argumentou.