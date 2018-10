Numa criação de Mário Moniz, com produção do Musiquim - Associação Musicoteatral dos Açores, o espetáculo musicoteatral intitulado: “O Sonho de Miguel”, regressa amanhã e domingo, desta vez, ao palco do Estúdio 13, em Ponta Delgada.

Amanhã o espetáculo decorre pelas 16h30 e domingo está agendado para as 11 horas.