O regresso ao universo de Bruno Pernadas com “Private Reasons”

Entre uma densa vegetação exótica surgiam nove músicos, conduzidos por um mestre multi-instrumentalista capaz de nos fazer viajar. Estávamos em pleno Tremor, no já longínquo ano de 2015, e Bruno Pernadas apresentava-nos o seu primeiro álbum, “How can we be joyful in a world full of knowledge”. De um concerto ao vivo rapidamente passamos para o estúdio e ficámos completamente rendidos.





Dois anos após o lançamento do álbum de estreia, já em 2016, Bruno Pernadas maravilhava-nos com mais um álbum de nome divertidamente vasto.“Those who throw objects at the crocodiles will be asked to retrieve them” soou-nos o regresso ao um fantástico mundo de Bruno Pernadas. Composição e arranjos incríveis voltariam a colocar a complexa música Bruno Pernadas ao alcance dos mais leigos ouvidos (como os nossos). Em simultâneo, de uma forma incrível, Pernadas editava “Worst Summer Ever”, uma vida jazzística paralela, numa perspetiva mais clássica do género.

“Private Reasons”, passados cinco longos anos, volta-nos a trazer aquele universo único, repleto de referências que percorrem todo o espetro da cena musical. Entre passeios pelo mundo da pop, da eletrónica, do rock e do folk, assentes numa base jazzística marcada, chegamos a um destino de uma espécie de psicadelismo pop único, complexo, mas com capacidade de nos fazer sonhar.

Incrivelmente, este será o fim de uma trilogia de álbuns, todos de matriz de composição solitária. Poético, Bruno Pernadas vê no seu mais recente álbum um fim de ciclo, onde a composição a duas mãos marcou o passo. Agora, para além da partilha de um palco cheio, há vontade de partilhar estúdio, partilhar experiências e descobrir novos mundos. O mundo de Bruno Pernadas poderá desaparecer como o conhecemos, mas certamente dará lugar a qualquer coisa fantástica.