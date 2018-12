O Orçamento dos Açores para 2019 "garante respostas positivas para os Açorianos", diz André Bradford

O Presidente do Grupo Parlamentar do PS/Açores elogiou o contributo das bancadas parlamentares reconhecendo “o esforço”, o “espírito de diálogo e de concertação que contribuíram para melhorar os documentos”. O Plano e Orçamento para 2019 contou com os votos favoráveis do PS, CDS e PCP.

“Agora, é tempo de tornar consequente este esforço que fizemos de entendimento em prol dos Açorianos, é tempo de refletirmos esse esforço no dia-a-dia desta Região, no dia-a-dia das nossas famílias e no dia-a-dia das nossas empresas”, acrescentou André Bradford, deputado do Partido Socialista.



Tal como aconteceu em todos os Planos e Orçamentos da iniciativa dos Governos do Partido Socialista nos Açores, também este ano foram aprovadas propostas de alteração apresentadas pelos partidos da oposição. Em concreto, foram acolhidas 25 propostas novas, incluindo duas que foram apresentadas em conjunto pelo Grupo Parlamentar do PS/Açores com outras bancadas, CDS-PP e PCP.

“O nosso espírito democrático permite-nos estar sempre disponíveis para acolher as boas medidas sugeridas pelas outras forças partidárias, que tornam os documentos iniciais mais completos, que respeitam as linhas programáticas escolhidas pelos Açorianos e que tem cabimento orçamental”, afirmou André Bradford, à margem da aprovação do Plano e Orçamento da Região Autónoma dos Açores para 2019.